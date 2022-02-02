Как сообщал ivbg.ru, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 1296 человек.

Однако, как сообщает «Минус коронавирус. Ленобласть» со ссылкой на главу комитета здравоохранения Ленинградской области Сергея Вылегжанина, среди заболевших нет ни одного привитого.

«При этом мы наблюдаем колоссальный рост пациентов в амбулаторном звене – за последние сутки прирост составил почти 3 тысячи человек», – указано в сообщении

По данным на 2 февраля, на амбулаторном лечении находятся около 27 000 человек. Прирост за сутки – 2 784 человек. У большинства – признаки ОРВИ.