Ленинградцам возместят почти 15 млн рублей на догазификацию

14,9 миллиона рублей выделило в январе 2022 года правительство Ленобласти для возмещения затрат жителей на догазификацию.

Субсидии можно направить на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового оборудования — плит и котлов.

«В 2022 году сумма, которая выделяется из бюджета области, увеличена — предусмотрено уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа заявок, поступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены дополнительные средства», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Ранее субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей.

Напомним, что подать документы на подведение газа до участка можно в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале, на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.