Грузовик сбил пешехода под Всеволожском

ДТП произошло сегодня днем, 3 февраля, на дороге у Киссолово во Всеволожском районе Ленобласти.
Грузовик Volvo сбил пешехода. Первыми на место прибыл дежурный караул ПСС Агалатово. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и дождались прибытия скорой помощи. Женщину госпитализировали, у него диагностировали травмы различной степени тяжести.
Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское
Вам будет интересно
Ранее ivbg.ru сообщал, что инцидент произошел сегодня днем, 2 февраля, на железнодорожном переезде у деревни Рогатино Волосовского района Ленобласти. Стали...
02.02.2022 162