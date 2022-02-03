Грузовик сбил пешехода под Всеволожском

ДТП произошло сегодня днем, 3 февраля, на дороге у Киссолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Грузовик Volvo сбил пешехода. Первыми на место прибыл дежурный караул ПСС Агалатово. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и дождались прибытия скорой помощи. Женщину госпитализировали, у него диагностировали травмы различной степени тяжести.

Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское