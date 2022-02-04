Доход за использование лесов от арендаторов в Ленобласти составил три млрд рублей

Комитет по природным ресурсам Ленобласти подвел предварительные итоги 2021 года по администрированию платежей.

Доход за использование лесов от арендаторов составил 3 млрд рублей, стоит отметить, что в Ленобласти заключено более 2 тысяч договоров аренды лесных участков. По показателю фактических поступлений доходов на 1 га Ленобласть в 4 раза превышает средний показатель по СЗФО и вошла в топ-5 регионов, где доход за использование лесов превышает расходную часть бюджета на лесную отрасль.

Кроме того, ЛОГКУ «Ленобллес» проводят работу по взысканию задолженности с должников и инициирует процедуру банкротства организаций, имеющих задолженность в областной бюджет более 300 тысяч рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.