Команда 47 выполнила 10 000 добрых дел

Больше 10 000 постов с хэштегом #Команда47 выложили в социальных сетях жители Ленинградской области, делающие общественно полезные дела: убирающие снег у ветеранов, расчищающие общественные пространства, привозящие корм бездомным животным и многое другое.

В движении принимают участие школьники, студенты, творческие коллективы, предприятия и организации. Узнать все о деятельности #Команды47 и проявить себя можно на странице сообщества в соцсети https://vk.com/komanda47 .

Так, жители поселка Малые Борницы в Гатчинском районе объединились и начали готовить праздник Масленицы. В Тихвине организовали помощь для благотворительной группы «Защиты животных».

Школьники Тихвина совместно с учителями делают кормушки и подкармливают зимующих птиц.

Лучшие активисты получают награды.

Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» вручил благодарственное письмо завучу школы отечественной культуры № 1 в Выборге Оксане Малофеевой за организацию «Часа Памяти».

Комитет по правопорядку и безопасности готовит торжественное вручение благодарственного письма жителю Приморска, который организовал спасение пострадавшего из-подо льда на акватории Финского залива.

Работа Команды 47 продолжается.