Пьяный гость избил оппонента гаечным ключом и трубой, а затем сбросил с балкона в Приозерске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, под окнами пятиэтажного дома на улице Красноармейской в Приозерске нашли тело 47-летнего мужчины со следами насилия. Подозреваемый 28-летний задержан.

Следствие полагает, что ныне задержанный, находясь в состоянии опьянения, пришел в гости к женщине. В ее квартире уже был мужчина, который оказался не рад гостю.

Произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил оппонента гаечным ключом и трубой. А затем сбросил избитого с балкона на четвертом этаже.

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05.02.2022 63
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