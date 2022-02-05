По информации ivbg.ru, 4 февраля около 12:00 в дежурную часть Росгвардии сообщили о подозрительном предмете на улице Шувалова в Мурино во Всеволожском районе.
Прохожие заметили на снегу предмет, похожий на гранату без чеки. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии.
Специалисты-взрывотехники установили, что это макет гранаты РГ-42, не представляющий опасности.
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03.02.2022 396