По информации ivbg.ru, 4 февраля около 12:00 в дежурную часть Росгвардии сообщили о подозрительном предмете на улице Шувалова в Мурино во Всеволожском районе.

Прохожие заметили на снегу предмет, похожий на гранату без чеки. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии.

Специалисты-взрывотехники установили, что это макет гранаты РГ-42, не представляющий опасности.