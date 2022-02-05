Петербуржцу прострелили глаз во время ссоры  

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 5 февраля около 00:40 в Росгвардию сообщили о том, что на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге звучат выстрелы.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали у подъезда мужчину, который в ходе конфликта выстрелил из пневматического пистолета оппоненту в лицо.

Оружие лицензированию не подлежит. Пострадавший госпитализирован с повреждениями лица и глаза.

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05.02.2022 110
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