Петербуржцу прострелили глаз во время ссоры  

По информации ivbg.ru, 5 февраля около 00:40 в Росгвардию сообщили о том, что на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге звучат выстрелы.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали у подъезда мужчину, который в ходе конфликта выстрелил из пневматического пистолета оппоненту в лицо.
Оружие лицензированию не подлежит. Пострадавший госпитализирован с повреждениями лица и глаза.
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05.02.2022 110