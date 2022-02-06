Россияне назвали размер финансовой подушки для спокойной жизни

Россияне рассказали, какая сумма нужна им в качестве финансовой подушки безопасности. Опрос проводил Райффазенбанк, результаты публикует РБК.

29% россиян считают, что для спокойной жизни ему нужна «заначка» в 500 тысяч рублей. 22% опрошенных заявили, что им достаточно 100 тысяч рублей. Столько же респондентов ответили, что для спокойной жизни им нужен миллион рублей. 9% респондентов назвали суммы до 3 млн рублей, еще 18% — более 3 млн рублей.

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70% россиян признались, что на самом деле у них нет никаких финансовых подушек.