В Тосно уличные торговцы жалуются на нехватку легальных мест

Жительница Тосно пожаловалась губернатору Ленобласти на отсутствие мест торговли в городе для уличных продавцов.

Она рассказала, что торговать на улице продуктами с собственного огорода нельзя — полиция забирает товар и составляет протокол. А на разрешенной территории на улице Боярова неудобно — постоянно ездят машины. На местном рынке есть 10 свободных мест, но уличных торговцев намного больше.

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Александр Дрозденко сообщил, что администрация обязана предоставить место для подобной торговли в границах рынка.

В свою очередь глава местной администрации пояснил, что сейчас ведутся переговоры о таких местах с собственником рынка. Однако максимальное количество мест – 15. Возможно, дополнительные места появятся рядом с рынком.