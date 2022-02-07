Глава СК просит Путина ужесточить миграционное законодательство после избиения двух майоров в Выборге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство.

По данным Лента.ру в конце 2021 года Бастрыкин отправил письмо Владимиру Путину, где изложил все недавние громкие преступления иностранных граждан. По данным Бастрыкина, за 11 месяцев прошлого года приезжие совершили 33,5 тысячи преступлений в России. Среди них он вспомнил и инцидент в Выборге, когда шесть уроженцев Узбекистана избили двух майоров полиции.

По этой причине глава СК выступил с инициативой сделать более строгим миграционное законодательство в стране. Например, обязать работодателей предоставлять приезжим рабочим жилье и оплачивать транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, а также менять рабочих-гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность.