Мужчина вывел детей на небезопасную прогулку по каналу Грибоедова

В настоящее время любой выход на лед запрещен в Северной столице.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербуржец поступил крайне опрометчиво и вывел двух детей на лыжах, на лед по каналу Грибоедова.
Частые оттепели делаю городской лед не надежным и ребята вместе с «тренером» могли просто провалится.
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07.02.2022 138