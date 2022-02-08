Мужчина вывел детей на небезопасную прогулку по каналу Грибоедова

В настоящее время любой выход на лед запрещен в Северной столице.

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По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербуржец поступил крайне опрометчиво и вывел двух детей на лыжах, на лед по каналу Грибоедова.

Частые оттепели делаю городской лед не надежным и ребята вместе с «тренером» могли просто провалится.