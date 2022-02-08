В Ленобласти охотники отстрелили еще 11 волков

В Ленинградской области продолжается отстрел волков. Такая мера необходима для регулирования численности хищников.
Только за прошедшие семь дней в рамках любительской и спортивной охоты было добыто 11 волков. Всего с начала сезона в регионе подстрелено 118 хищников, сообщили в комитете по животному миру Ленобласти.
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26.01.2022 571
Ранее ivbg.ru рассказывал, что в деревне Сопели волк растерзал бездомного пса. А в Рябово хищник забрел в один из дворов и утащил кота.