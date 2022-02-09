В программе туристического кешбека лидером среди направлений стал Петербург

Северная столица оказалась в ТОП-3 по востребованности среди туристов, участвующих в программе кешбека.

Туроператоры указали на огромный спрос на экскурсии и отели под Петербургом. Самое большое количество бронирований путевок приходится на период весенних школьных каникул, рассказали в пресс-службе АТОР.

Согласно данным, только 50 % жителей Москвы бронируют гостиницы Санкт-Петербурга, остальные билеты, путевки и места приобретают путешественники с Дальнего Востока, Урала, центральной и южной частей России.

На данный момент около 200 тысяч россиян уже приобрели путевки более чем на 5 млрд рублей. Участники программы туристического кешбека моментально получают возврат средств на карту «Мир» до 20% от стоимости поездки.