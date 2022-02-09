Умерла хозяйка знаменитой пирожковой в Петербурге

Валерия Романова, хозяйка одного из старейших заведений общепита в Санкт-Петербурге, умерла в возрасте 93 лет.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 февраля ушла из жизни Романова Валерия Николаевна, наш директор, работник торговли и ветеран труда», – сказано в официальной группе заведения в соцсети
Первое упоминание об этом, ставшем культовым, заведении датируется 1967 годом.
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