Губернатор поручил выделить 30 миллионов рублей на благоустройство в Тосно

Денежные средства пойдут на благоустройство территории рядом с главным городским парком у Смоляного ручья.
В 2021 году в Тосно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» был благоустроен городской парк. Сегодня территорию оценил во время рабочей поездки в Тосненский район губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Глава познакомился с проектом дальнейшего благоустройства прилегающей к Тосненскому парку территории и поручил выделить 30 миллионов рублей на эти цели.
Сегодня, 9 февраля, глава Ленобласти находится с рабочей поездкой в Тосненском районе, где уже посетил завод «ЛСР. Стеновые» в Рябово и ознакомился с музеем в тосненской гимназии и поговорил с жителями города Никольское.
Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий.