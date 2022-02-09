«Факторы риска у него очень большие»: Мясников оценил состояние Жириновского

Ранее стало известно о госпитализации Владимира Жириновского с подтвержденным коронавирусом. Доктор Александр Мясников выразил слова поддержки известному политику.

Слова телеведущего и врача Александра Мясникова цитирует Газета.Ru вечером, 9 февраля.

Как отметил эксперт, даже если политик действительно вакцинировался восемь раз, то от нового штамма его «не спасает ни одна прививка».

Желаю ему здоровья. Я его очень люблю, восхищаюсь его умом, даром предвидения. Если Владимир Вольфович действительно подключен к ИВЛ, то вы же понимаете, что для людей не только его возраста, для людей с хроническими болезнями все это очень серьезно. Очень! Тут понадобится вся его удачливость и искусство медиков. Конечно, факторы риска у него очень большие. Я не знаю, коронавирус там причина или нет. Быть может так, что у человека хроническое обструктивное заболевание легких, пневмококковая пневмония, пневмония другой этимологии. Уже на это мог наслоиться «омикрон», от которой ни одна прививка не спасает, — заявил Мясников.