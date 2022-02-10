Большинство россиян смогут прожить на накопленные деньги не больше трех месяцев

Согласно результатам проведенного среди россиян опроса, свыше 50% респондентов заявили, что накопили меньше 100 тысяч рублей.

Исследование показало, что 79% смогли отложить средства на случай, если они лишатся постоянного дохода.

Так, до 100 000 рублей имеют про запас 58,5% респондентов, от 100 000 до 300 000 рублей – 38%, 300 000 – 1 000 000 рублей – 2%, более миллиона рублей – 1,5%.

Кроме того, 62% считают, что денег на черный день хватит на три месяца, 19% уверены, что смогли прожить на сбережения от трех до шести месяцев, 15% – от полугода до года, 2% – от года до трех лет, 2% имеющихся средств будет достаточно более чем на три года.

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Вместе с тем 63% опрошенных сообщили, что время от времени берут резервные деньги на текущие расходы. Об этом пишет РБК.