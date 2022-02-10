Вновь в рост: в России выявили более 197 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 197 076 новых случаев Covid-19.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 22 747, Санкт-Петербурге — 21 644, Московской области — 7 611. За сутки от коронавируса умерли 701 пациентов. Полностью выздоровели 106 092.
В Ленобласти за последние сутки выявлено 2 117 новых случаев COVID-19.
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10.02.2022 144