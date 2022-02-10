Иностранцу в Петербурге удавалось избегать уплаты алиментов из-за отсутствия отчества

По информации ivbg.ru, уроженец другого государства до последнего, как мог, скрывал от бывшей супруги и судебных приставов, что получил российское гражданство. Однако его вывели на чистую воду, скажем так.
Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 260 тысяч рублей по алиментам.
Приставы некоторое время разыскивали мужчину. В процессе розыска они обнаружили автомобиль должника Kia Optima 2019 года выпуска и по акту ареста и отправили его на специализированную стоянку.
Иномарку должны были продать в счет уплаты долга. Узнав об этом, мужчина в кратчайшие сроки нашел деньги, чтобы полностью погасить долг.
Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области предложили разрешить охоту на волков без лицензии. А за убитых хищников поощрять деньгами. Как вы относитесь к такому предложению?