Пенсии военным проиндексируют на 8,6 %

Соответствующий законопроект подготовило правительство страны. Его рассмотрят в ближайшее время.

Как подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин, надбавку получат военные пенсионеры и приравненные к ним граждане, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарных службах.

Российская газета. «Надбавка будет начислена с 1 января текущего года, так же, как это уже было сделано для остальных пенсионеров», — цитирует Мишустина

Ранее ivbg.ru писал о том, что социальная защита населения Ленинградской области выпустила специальный «Калькулятор дохода для семей с детьми».