По информации ivbg.ru, 10 февраля возе дома № 51 по Заневскому проспекту в Санкт-Петербурге задержан 38-летний гражданин Узбекистана.

Мужчину подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, он распространял в интернете материалы религиозно-экстремистского движения, запрещенного на территории Узбекистана и России.

Мигранта арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что женщины из делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) попросили убежища в Норвегии.