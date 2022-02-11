Члена террористической группировки задержали в Петербурге

По информации ivbg.ru, 10 февраля возе дома № 51 по Заневскому проспекту в Санкт-Петербурге задержан 38-летний гражданин Узбекистана.
Мужчину подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, он распространял в интернете материалы религиозно-экстремистского движения, запрещенного на территории Узбекистана и России.
Мигранта арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что женщины из делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) попросили убежища в Норвегии.
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28.01.2022 2150