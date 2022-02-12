Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда налогов и пошлин

В 2022 году пенсионеров дадут ряд льгот, которые связаны с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В частности, пенсионеры будут освобождены от уплаты налога на землю и имущество. Также пожилых людей освободили от оплаты за обслуживание банковской карты системы МИР, куда поступают се пенсионные выплаты, передает агентство «Прайм».

Также с 1 февраля пенсионеры получат соцподдержку в натуральной и денежной формах.