Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда налогов и пошлин

Автор: Александр Селиванов
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В 2022 году пенсионеров дадут ряд льгот, которые связаны с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В частности, пенсионеры будут освобождены от уплаты налога на землю и имущество. Также пожилых людей освободили от оплаты за обслуживание банковской карты системы МИР, куда поступают се пенсионные выплаты, передает агентство «Прайм».

Также с 1 февраля пенсионеры получат соцподдержку в натуральной и денежной формах.

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12.02.2022 198
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