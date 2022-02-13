Движение по 8 трассам Ленобласти 14 февраля будет ограничено

В Ленинградский области продолжается ремонт дорожного покрытия и уборка снега. Публикуем перечень дорог, где в ближайшие сутки движение будет затруднено.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 52-67 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;

-км 57, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 133 (ТрР Мга) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 51+415 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 09.02 по 23:00 15.02.22, ремонт деформационного шва;

— км 61-65 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

— км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборг № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, уборка и вывоз снега;

— подъезд к г. Выборг № 2 км 0-4 ограничение скорости в оба направления с 20:00 до 08:00, очистка тротуаров от снега.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

— км 0-15 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.

А-181 «Магистральная»:

— км 111-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, а/остановок;

— км 36 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка обочин от снега;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка съездов от снега и грязи;

— км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;

— км 73-74 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.