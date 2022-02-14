Главврач Подпорожской больницы отреагировал на жуткие снимки из палат

Автор: Гузель Галимова
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Главный врач Подпорожской муниципальной больницы Андрей Медведев отреагировал на жуткие фотографии из его больницы.

По его словам, опубликованные в соцсети фотографии устаревшие. Сейчас в больнице идет ремонт. Есть уже отремонтированные помещения и есть те, которые будут обновлены в ближайшее время. Для наглядности Медведев прикрепил фотографии уже отремонтированных помещений.

Главврач Подпорожской больницы отреагировал на жуткие снимки из палат ремонт, Подпорожье, Подпорожская больница, Ленобласть
Главврач Подпорожской больницы отреагировал на жуткие снимки из палат ремонт, Подпорожье, Подпорожская больница, Ленобласть
Главврач Подпорожской больницы отреагировал на жуткие снимки из палат ремонт, Подпорожье, Подпорожская больница, Ленобласть
Главврач Подпорожской больницы отреагировал на жуткие снимки из палат ремонт, Подпорожье, Подпорожская больница, Ленобласть
Фото: Андрей Медведев, Дежурный по Ленобласти, ВК

Известно, что в ремонт вложено уже 170 млн рублей,  в этом году запланировано еще 70 млн.

Ранее Сети появились фотографии, на которых показано ужасное состояние помещений Подпорожской муниципальной больницы. На кадрах видны обшарпанные стены палат, грязную плитку в санузлах и требующую замены сантехнику.

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