Главврач Подпорожской больницы отреагировал на жуткие снимки из палат

Главный врач Подпорожской муниципальной больницы Андрей Медведев отреагировал на жуткие фотографии из его больницы.

По его словам, опубликованные в соцсети фотографии устаревшие. Сейчас в больнице идет ремонт. Есть уже отремонтированные помещения и есть те, которые будут обновлены в ближайшее время. Для наглядности Медведев прикрепил фотографии уже отремонтированных помещений.

Фото: Андрей Медведев, Дежурный по Ленобласти, ВК

Известно, что в ремонт вложено уже 170 млн рублей, в этом году запланировано еще 70 млн.

Ранее Сети появились фотографии, на которых показано ужасное состояние помещений Подпорожской муниципальной больницы. На кадрах видны обшарпанные стены палат, грязную плитку в санузлах и требующую замены сантехнику.