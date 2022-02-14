Таможенники Пулково нашли у зажиточного иностранца наличные в трех валютах более чем на 2 млн рублей

Крупную сумму денег в евро, саудовских риялах и дирхамах ОАЭ пытался пронести в Пулково гражданин Саудовской Аравии.

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба СЗТУ.

Общая сумма с которой гость из-за рубежа пытался посетить Петербург составила почти 30 тысяч долларов, что равняется 2 млн 264 тысячам рублей. Всю наличность иностранец хранил в трех валютах и не знал, что крупную сумму денег нужно декларировать.

В результате гражданину Саудовской Аравии придется ответить по Административному кодексу правонарушений России.