«Союзмультфильм» отказывается от перезапуска своих классических мультфильмов

По словам главы студии Юлианы Слащевой, «Ну, погоди!» стал последним таким опытом.

Как рассказала Слащева, все проекты студии, за исключением «Умки» в 2D, будут производиться на основе её собственных франшиз.

Глава Союзмультфильма также рассказала о критике в адрес последних переизданий советской классики со стороны зрителей.

По её словам, «Простоквашино» является анимационным ситкомом, который просто должен учитывать современные реалии. Поэтому нужно было «осовременнить» старых персонажей и ввести новых. В результате, несмотря на поток критики, сериал набрал 25 миллионов просмотров и неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов по данным исследований телевизионной аудитории.

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Что касается переиздания «Ну, погоди!», то здесь основной поток хейта взял на себя заранее выпущенный трейлер, а сам мультфильм столкнулся уже с меньшим количеством негатива.