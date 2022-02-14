Мясников назвал вирусы, от которых ежегодно умирают миллионы человек

Телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о не менее опасных вирусах, чем Covid-19.
В эфире телеканала «Россия 1» Мясников рассказал об серьезных последствиях пневмококка, менингококка и гемофильной палочки. Эти бактерии ежегодно уносят жизни миллионов человек.
Помимо covid-19 от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например, — цитирует РИА Новости телеведущего.
Александр Мясников советует делать прививки от этих инфекций, поскольку человек может и не подозревать, что о является носителем смертоносной бактерии. Особенно важно это для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями.
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