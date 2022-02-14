Видео: дворник устроил драку после замечаний о плохой уборке улицы в Петербурге

Минувшим днем в Адмиралтейском районе города произошла потасовка между дворником и местным жителем.
Как пишет портал Мегаполис, 14 февраля, в районе 10:30 утра, во дворе дома на Никольском переулке петербуржец с велосипедом встретился в арке с сотрудником ЖКС №2.
Местный житель, вероятно, сделал замечание дворнику, что тот плохо убирает снег с улицы у дома. На это молодой человек набросился с кулаками на недовольного жителя. В какой-то момент агрессор понял, что кулаков и ног недостаточно в разрешении спора и вооружился палкой. Однако его пыл остудил перцовый баллончик, который достал пострадавший.
Как поделился портал Мегаполис, жильцы дома не раз жаловались на плохую уборку снега и наледи возле парадных.
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