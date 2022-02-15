День Святого Валентина в Каменногорске закончился двойным убийством

В Выборгском районе Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве девушки и молодого человека.

Ранее ivbg.ru сообщал, что 14 февраля в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе в Каменногорске обнаружены тела 25-летнего мужчины и 28-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело.

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Правоохранители установили, что пару зарезал их 42-летний знакомый. Убийство случилось на почве личных неприязненных отношений после распития алкоголя, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.