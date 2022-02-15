Стало известно, какие подарки подготовят петербурженки защитникам отечества

При этом их выбор не сходится с желаниями сильного пола.

По информации аналитиков, 28% петербурженок подарят защитникам отечества подарочный сертификат, чем оставят свободу выбора.

Около 18% жительниц города придерживаются консервативных взглядом и подарят средства личной гигиены. Еще 13% забросают своих мужчин носками или бельём.

Около 23% опрошенных учли пожелания сильного пола, поэтому остановят свой выбор на товарах для спорта.

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В свою очередь подавляющее большинство опрошенных мужчин ждут на 23 февраля какой-нибудь гаджет — телефон или ноутбук.