В Рябово застрелили волка, который ранее бродил под окнами домов

В Тосненском районе Ленобласти был убит волк, который несколько раз выходил к жилым домам в Рябово.
Специалисты комитета по животному миру Ленобласти осмотрели зубы хищника и пришли к выводу, что волк был старым, а из стаи его выгнали как раз в силу возраста. Животное искало себе легкую добычу, которой оказались домашние животные. Так, в конце января хищник утащил кошку со двора многоэтажки в поселке.
В комитете еще раз обратили внимание: нельзя оставлять домашних животных без присмотра!
Буквально вчера стая волков растерзала собаку в Тихвинском районе, оставив лишь две обглоданные лапы.
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26.01.2022 648