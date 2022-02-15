В Рябово застрелили волка, который ранее бродил под окнами домов

В Тосненском районе Ленобласти был убит волк, который несколько раз выходил к жилым домам в Рябово.

Специалисты комитета по животному миру Ленобласти осмотрели зубы хищника и пришли к выводу, что волк был старым, а из стаи его выгнали как раз в силу возраста. Животное искало себе легкую добычу, которой оказались домашние животные. Так, в конце января хищник утащил кошку со двора многоэтажки в поселке.

В комитете еще раз обратили внимание: нельзя оставлять домашних животных без присмотра!

Буквально вчера стая волков растерзала собаку в Тихвинском районе, оставив лишь две обглоданные лапы.