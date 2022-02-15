За отсутствие договоров на ТО газового оборудования положены штрафы

Автор: Сергей Агутин
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Областной комитет государственного жилищного надзора и контроля напоминает о необходимости заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования и соблюдения правил его эксплуатации.

Цель технического облуживания – поддержание газового оборудования в надлежащем состоянии. Неисправности могут привести к утечке газа, отравлению и взрыву.

За отсутствие договора положен штраф в 1000-2000 рублей. За повторное правонарушение – 2000-5000 рублей. Если бездействие привело к причинению вреда здоровью – 10-30 тысяч рублей.

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15.02.2022 52
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