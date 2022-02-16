Убийцу и расчленителя трансгендера из реки Мга выпустили. Он не будет сидеть в заключении

Как сообщал ivbg.ru, по подозрению в убийстве и расчленении 23-летнего мигранта-трансгендера из Узбекистана 22 сентября 2020 года задержан 53-летний Юрий Яновский. Василеостровский районный суд огласил приговор мужчине, которого обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации ivbg.ru, суд переквалифицировал действия обвиняемого с убийства (максимальная санкция – 15 лет заключения) на убийство с превышением пределов необходимой обороны (максимальная санкция – 2 года заключения).

Решением суда, обвиняемому назначены 1 год и 10 месяцев колонии общего режима. При этом было зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Юрий Яновский освобожден из-под стражи в зале суда.

Редакция ivbg.ru напоминает: тело без рук, ног и головы, но с грудными имплантами обнаружил школьник, который решил искупаться в реке Мга. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Первая экспертиза показал, что все конечности были отпилены пилой посмертно. Убитым оказался 23-летний гражданин Узбекистана.