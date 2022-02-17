В Кировском районе во время реконструкции уничтожили кедры, высаженные в память о погибших в годы войны

В Кировском районе Ленобласти в ходе реконструкции территории у памятника Шлиссельбургскому десанту были уничтожены сибирские кедры, высаженные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об исчезновении деревьев в Народный фронт Ленобласти сообщили поисковики из отряда «Памяти воинов Отечества». Общественники в свою очередь обратились в администрацию Кировского района с просьбой разобраться в случившемся и высадить сибирские кедры на прежнее место.

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Подрядчик, который занимался реконструкцией территории у памятника, признал свою ошибку и пообещал до 1 мая вернуть деревья на прежнее место.

Напомним, в Ленобласти началось голосование за благоустройство городов и поселений.