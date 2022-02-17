Две фуры столкнулись на трассе под Тихвином

ДТП с участием большегрузов произошло сегодня, 17 февраля, на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.

По предварительной информации, водитель синей фуры не успел вовремя затормозить и, чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль. В результате большегруз «сложился» пополам и перекрыл две полосы движения, в том числе и «встречку».

Фото: Тихвинская телега, Подслушано Тихвин/ВКонтакте

Фото: Тихвинская телега, Подслушано Тихвин/ВКонтакте

В настоящий момент специалисты уже ликвидировали последствия аварии.

Это уже третье ДТП с участием большегрузов за сегодня, 17 февраля. В Выборгском районе столкнулись фура и легковушка, в Волосовском районе — пять легковушек и бензовоз.