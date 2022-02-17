В Выборге обрушился военный музей с реквизитом для известного фильма

Автор: Анастасия Щербакова
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В пресс-службе Военного музея Карельского перешейка сообщили, что непогода обрушила один из ангаров учреждения, где находился макет немецкого танка Pz IV из фильма «28 панфиловцев».

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Фото: паблик в ВК «Военный музей Карельского перешейка«

Сообщение о ЧП опубликовали в паблике музея днем, 17 февраля.

Крыша деревянного ангара на территории Военного городка 205 не выдержал тяжести снега и шторма, и обвалился 14 февраля. Внутри помещения находился бутафорский немецкий танк Pz IV, который снимался в «28 панфиловцев». Обрушение крыши сильно повредило реквизит и теперь его придется восстанавливать.

Сейчас представительство музея предлагает киностудиям своеобразный бартер — они бесплатно предоставят декорации к фильму в обмен на помощь в их вывозе. Вероятно, таким образом в музее решили пошутить над ЧП и им просто нужна помощь в устранении последствий разрушения ангара.

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