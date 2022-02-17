В Петербурге вылечили 101-летнюю женщину, попавшую в реанимацию из-за COVID-19

Врачи клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге спасли 101-летнюю пациентку, поступившую в реанимацию с COVID-19.
Пожилая женщина поступила в реанимацию Боткинской больницы 23 января. Она была в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии и положительным тестом на COVID-19.
Врачи смогли стабилизировать пациентку через четыре дня. Ее перевели в инфекционное отделение, провели противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. А 17 февраля 101-летнюю женщину выписали из больницы.
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