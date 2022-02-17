Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян минимум на 2,5%

Автор: Александр Селиванов
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На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что уже «поставил ориентиры перед правительством».

Глава государства отметил, что увеличение доходов должно происходить не только за счёт мер социальной поддержки, но и благодаря экономическому росту.

— Это базовое условие для решения социальных задач, и важно ситуацию оценивать объективно, — цитирует Владимира Путина ТАСС.
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