Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян минимум на 2,5%

На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что уже «поставил ориентиры перед правительством».
Глава государства отметил, что увеличение доходов должно происходить не только за счёт мер социальной поддержки, но и благодаря экономическому росту.
— Это базовое условие для решения социальных задач, и важно ситуацию оценивать объективно, — цитирует Владимира Путина ТАСС.
Вам будет интересно
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал более чем трехчасовую встречу лидеров России и Германии, которая прошла 15 февраля. Парламентарий рассказал,...
16.02.2022 115