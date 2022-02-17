Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян минимум на 2,5%

На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что уже «поставил ориентиры перед правительством».

Глава государства отметил, что увеличение доходов должно происходить не только за счёт мер социальной поддержки, но и благодаря экономическому росту.

ТАСС. — Это базовое условие для решения социальных задач, и важно ситуацию оценивать объективно, — цитирует Владимира Путина