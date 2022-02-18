Стало известно, где на 18 февраля зафиксированы 1883 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1883 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 18 февраля.
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30.10.2021 1975
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+26), Пикалёво (+19), Ефимовский (+1), Бор (+1), Галично (+1), Зиновья Гора (+1), Подборовье (+5), Самойлово (+1), Заборье (+16), Верховье (+1), Климово (+1), Сёгла (+1), Черницы (+1).
- Волосовский район: Волосово (+25), Кикерино (+2), Бегуницы (+4), Сумино (+8), Курковицы (+5), Извара (+3), Зимитицы (+5), Зимитицы (+1), Торосово (+9), Губаницы (+1), Клопицы (+4), Калитино (+1), Лемовжа (+2), Сосницы (+2), Черное (+1), Поддубье (+3), Рабитицы (+2).
- Волховский район: Волхов (+22), Колчаново (+2), Сясьстрой (+35), Хвалово (+3), Паша (+1), Новая Ладога (+2), Аврово (+1), Селиваново (+1), Усадище (+1), Рогожа (+1), Иссад (+1), Гостинополье (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+22), Всеволожск (+75), Кудрово (+47), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+12), Воейково (+2), пос. Щеглово (+6), д. Щеглово (+2), Сертолово (+30), Кузьмоловский (+6), Ваганово (+3), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+13), Старая (+10), Токсово (+4), Романовка (+5), Бугры (+4), СНТ Бабино-2 (+1), пгт. им. Свердлова (+11), Лесное (+1), Дубровка (+9), СНТ Автомобилист (+1), СНТ Нива (+2), Павлово (+2), Углово (+3), Корнево (+1), Рахья (+5), Карьер-Мяглово (+1), Рапполово (+1), Ненимяки (+1), Заневка (+1), Кальтино (+2), Ёксолово (+1), Токкари (+2), Грибное (+1), Лаврики (+1), Большие Пороги (+2), Черная речка (+1), Кошкино (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+81), Победа (+2), Глебычево (+2), Гончарово (+4), Первомайское (+19), Рощино (+82), Советский (+6), Светогорск (+12), Поляны (+1), Приморск (+42), Коробицыно (+2), Каменногорск (+4), Семиозерье (+3), Лосево (+1), Песочное (+1), Приветнинское (+5), Ильичёво (+2), Красносельское (+1), Кирилловское (+4), Ленинское (+2), Лесогорский (+3), Житково (+1), Большое поле (+1), Вещево (+1), Михалёво (+1), Лебяжье (+1), Гвардейское (+1), Высоцк (+1), Возрождение (+3), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+98), Тайцы (+1), Большево (+3), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+19), Малое Верево (+9), Коммунар (+11), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+13), Большие Колпаны (+11), Жабино (+3), Елизаветино (+1), Старые Низковицы (+2), Карстолово (+1), Куровицы (+1), Сяськелево (+5), Дружная Горка (+3), Семрино (+6), Заозерье (+1), Большое Верево (+1), Пегелево (+2), Лукаши (+3), Тойворово (+3), Кургино (+3), Горки (+1), Межно (+3), Торфопредприятие (+1), Шаглино (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+50), Котельский (+1), Усть-Луга (+3), Ополье (+2), Кингисеппский (+2), Вистино (+2), Ручьи (+1), Первое Мая (+1), Алексеевка (2), Неппово (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+6).
- Киришский район: Кириши (+28), Бестоголово (+1), Будогощь (+2).
- Кировский район: Кировск (+17), Шлиссельбург (+11), Отрадное (+16), Приладожский (+2), Синявино (+1), Назия (+4), Новая Малукса (+1), Шум (+2), Молодцово (+2), Путилово (+2), Мга (+7).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+54), Мошкино (+1), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+2), Яровщина (+2), Янега (+1), Игокиничи (+1), Шамокша (+3), Шархиничи (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+4), Низино (+4), Русско-Высоцкое (+3), Аннино (+3), Новогорелово (+9), Иннолово (+1), Гостилицы (+5), Большая Ижора (+3), Малая Ижора (+1), Горбунки (+1), Трансмаш (+1), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Келози (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+4), Разбегаево (+1), Глобицы (+3), Копорье (+4), Озерное (+1), Кипень (+3), Сойкино (+2), Балтийская Слобода (+1), СНТ Кировец (+1), Нижний Хутор (+1) Солнечный (+1), Верхняя Колония (+1), Красный Бор (+1), Малиновые вечера (+1).
- Лужский район: Луга (+44), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+4), Володарское (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+3), Ретюнь (+3), Саба (+1), Турово (+1), Бор (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+59), Важины (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+20), Сосново (+3), Саперное (+7), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Громово (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+2), Починок (+2), Раздолье (+1), Кривко (+1), Платформа 69-й км (+1), Красноозёрное (+1), Яблоновка (+1), Круглая Гора (+1), Запорожское (+4).
- Сланцевский район: Сланцы (+63), Загривье (+3), Овсище (+1), Старополье (+3), Черновское (+1), Демешкин Перевоз (+1), Сижно (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+136), Бор (+12), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+8), Цвылёво (+1), Ганьково (+1), Кайвакса (+1), Каливец (+1), Сарка (+1), Красава (+4), Валя (+1), Мехбаза (+1), Кулатино (+1).
- Тосненский район: Глинка (+1), Нурма (+4), Тосно (+51), Тельмана (+10), Никольское (+33), Ульяновка (+5), Лисино-Корпус (+1), Тарасово (+3), Федоровское (+8), Федоровское (+2), Трубников Бор (+3), Сельцо (+5), Любань (+8), Любань (+1), Красный Бор (+3), Ям-Ижора (+1), Аннолово (+1), Красная Дача (+1), Шапки (+1), Андрианово (+1), Дубовик (+1), Рублёво (+1), Поркузи (+1), Рамболово (+1), Войскорово (+1).