Театр в Петербурге порвет занавес на кусочки и разошлет зрителям

Театр «Приют комедианта» отметит 35-летие необычной художественной акцией, которой заменили традиционное празднество, невозможное из-за ограничений по COVID-19.

Театральный занавес из красного бархата порежут на сотни фрагментов, которые вложат в открытки.

Их получат преданные поклонники творческой площадки – участники программы лояльности и зрители, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.