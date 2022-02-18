Театр в Петербурге порвет занавес на кусочки и разошлет зрителям

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Театр «Приют комедианта» отметит 35-летие необычной художественной акцией, которой заменили традиционное празднество, невозможное из-за ограничений по COVID-19.  

Театральный занавес из красного бархата порежут на сотни фрагментов, которые вложат в открытки.

Их получат преданные поклонники творческой площадки – участники программы лояльности и зрители, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.

Вам будет интересно
Театр в Петербурге порвет занавес на кусочки и разошлет зрителям Санкт-Петербург, Приют комедианта
Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кириши
В 2019-м году 9 мая отметят 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области...
23.04.2019 5474
Автор