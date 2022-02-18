Театр в Петербурге порвет занавес на кусочки и разошлет зрителям

Театр «Приют комедианта» отметит 35-летие необычной художественной акцией, которой заменили традиционное празднество, невозможное из-за ограничений по COVID-19.
Театральный занавес из красного бархата порежут на сотни фрагментов, которые вложат в открытки.
Их получат преданные поклонники творческой площадки – участники программы лояльности и зрители, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.
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