На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 19 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
- км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,устранение деформаций АБ покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 131-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 51+415 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 9.02 по 23:00 22.02.22, ремонт деформационного шва;
- км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- ТрР 141, 145, 152 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка барьерного ограждения от снега, в ручную;
- км 61-62 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитного экрана.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, автобусных остановок;
- км 23-33 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, автобусных остановок.
А-181 «Магистральная»:
- км 111-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.