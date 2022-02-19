Первый мастер спорта по конной вольтижировке появился в Петербурге – фото

Арина Савельева стала первой и единственной спортсменкой в Санкт-Петербурге, получившей звание мастера спорта по конной вольтижировке. Она выступает на коне кличкой Георгий Победоносец.

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Вольтижировка – это гимнастические и акробатические упражнения на движущейся лошади. Ранее эта дисциплина была обязательной при подготовке офицеров-кавалеристов.

«В Петербурге вольтижировка относительно молода, так как полноценно стала развиваться только в середине двухтысячных годов. Основа успеха – это постоянный труд и слаженная работа целой команды», – отметила тренер Оксана Савельева

Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга