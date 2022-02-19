Лжесотрудник банка украл 500 тысяч рублей у пенсионерки из поселка им. Свердлова

По информации ivbg.ru, 18 февраля в полицию Всеволожского района обратилась 65-летняя диспетчер ТСЖ из поселка имени Свердлова.

Она рассказала, что 17 февраля ей дозвонился неизвестный, представившийся сотрудником одного из крупнейших российских банков. Мошенник утверждал, что на имя пенсионерки кто-то оформил кредит.

Чтобы погасить этот якобы произошедший займ, женщина перевела на указанные злоумышленником реквизиты 500 000 рублей.

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