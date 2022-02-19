Пенсионерке из Гатчины навязали дорогое реле. Такое уже было днем ранее

По информации ivbg.ru, 18 февраля около 15:30 в полицию Гатчинского района обратилась 75-летняя жительница Гатчины.

К ней в квартиру на улице Генерала Кныша пришли двое неизвестных и представились сотрудниками «компании по проверке электропроводки». Они сообщили, что провода в доме изношены. Избежать замыкания якобы поможет реле для регулировки напряжения.

Хозяйка согласилась и заплатила за два устройства 14 тысяч рублей. Визитеры отдали ей товарный чек и ушли.

Обратите внимание: аналогичные схема, стоимость и наличие товарного чека зафиксированы у другой обманутой жительницы Гатчины 17 февраля.