Пенсионерке из Гатчины навязали дорогое реле. Такое уже было днем ранее

По информации ivbg.ru, 18 февраля около 15:30 в полицию Гатчинского района обратилась 75-летняя жительница Гатчины.
К ней в квартиру на улице Генерала Кныша пришли двое неизвестных и представились сотрудниками «компании по проверке электропроводки». Они сообщили, что провода в доме изношены. Избежать замыкания якобы поможет реле для регулировки напряжения.
Хозяйка согласилась и заплатила за два устройства 14 тысяч рублей. Визитеры отдали ей товарный чек и ушли.
Обратите внимание: аналогичные схема, стоимость и наличие товарного чека зафиксированы у другой обманутой жительницы Гатчины 17 февраля.
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05.02.2021 2354