В Ломоносовском районе прошли необычные соревнования «Дог трэш»

В Ломоносовском районе Ленобласти состоялось необычное соревнование «Дог трэш» для собак и их хозяев.

Фото: lentv24.ru

«Дог трэш» — это полоса препятствий, включающая задания на смекалку, послушание и физическую подготовку. Например, в одном из заданий участника обвязывают туалетной бумагой, а затем делают коллективное фото всей командой вместе с получившейся мумией и собаками. В это время животные должны терпеливо ждать. Также прошли соревнования в парных катаниях на санях.

В соревнованиях приняли участие 23 команды по три пары – хозяин и пес в каждой.