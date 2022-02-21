Сервис такси DiDi прекратит работу в России с 4 марта

Китайский агрегатор такси DiDi в начале марта прекратит работу в России и Казахстане.

Об этом 21 февраля стало известно РИА Новости.

В компании напомнили, что их сервис работал в России полтора года, а в Казахстане почти год. Причиной такого решения стали меняющиеся рыночные условия, а также другие сложности.

Стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане, — добавили в компании.

По словам представителей агрегатора, все партнеры, водители и пассажиры уже проинформированы.