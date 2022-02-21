«Максим сжимает кулачки»: беженцы с ДНР замерли в ожидании признания республики

Трансляцию с президентом смотрят не только на территории России, но и жители многострадальных республик.

Telegram-канал Тайны Ленинградского двора публикует видео одной из квартир Донецка, где мальчик по имени Максим с нетерпением ждет судьбоносного для его родины решения.

Это Максим, 10 лет. Живет у ЖД вокзала в Донецке. Один из самых опасных районов Донецка. Максим сжимает кулачки и выглядит очень серьезно. Его мама решила поделиться видео, — делится источник.

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