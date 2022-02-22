Жителя Киришей убили ножом

В полицию Киришского района 21 февраля около 06:00 сообщили о мертвом 52-летнем мужчине возле пятиэтажного дома на Плавницком бульваре. Полицейские обнаружили на теле ножевые ранения груди.

Вам будет интересно «Вышвырнули, как собаку»: жителя Киришей выписали через три дня после ампутации из-за сгоревших документов В паблике «КИРИШИ Онлайн» сообщают: обгоревшего мужчину с ампутированной ногой «вышвырнули, как собаку», из больницы, потому что у него не... 15.02.2022 557

Подозреваемый задержан – им оказался 46-летний житель квартиры дома, рядом с которым нашли труп. По версии следствия, он убил гостя во время ссоры на фоне совместного распития алкоголя.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что в Киришах в один день, но в разное время задержали сразу двоих мужчин в федеральном розыске, бежавших от суда за наркотики.