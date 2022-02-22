Жители Кудрово сообщают о банде воров-карманников, орудующих в маршрутках

В паблике «Жизнь в Кудрово» сообщают о карманниках. Описание одного из членов банды со слов очевидца: женщина низкого роста в светлом молочном пуховике где-то по колено.

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«Завелась банда воров, будьте осторожны!!! Воруют из карманов в маршрутках, на парковках, в общественных местах», – гласит анонимное обращение

В комментариях читатели сообщества предположили, что автор сообщения не стал указывать свое имя, чтобы не стать жертвой мести предполагаемых воров.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как житель Кудрово с подельником украли наркотики в Петербурге. Хозяин наркотиков догнал их и напал на них с гвоздодером.